Минобороны опубликовало видео вывоза террористами бочек с хлором из Сирии

Министерство обороны России опубликовало в своем фейсбуке видео под названием «Кадры похищения бочек с хлором из штаба организации «Хайат Тахрир аш-Шам».

На видео длиной в девять секунд запечатлен трактор, который двигается около белого фургона. Отдельно министерство опубликовало фотографию с надписью «Бочки», на которой выделен белый объект в кузове грузовика.

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Ранее в Минобороны заявляли, что террористы «Исламского государства» (организация запрещена в России) напали на боевиков «Джабхат ан-Нусры» в населенном пункте Латамна. В результата инцидента, по заявлениям ведомства, были похищены две бочки с хлором.

«Исламское государство» (ИГ), «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра» (организация запрещена в России), «Джабхат ан-Нусра») — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.