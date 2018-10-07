У берегов Латвии заметили военный корабль России

В исключительной экономической зоне Латвии недалеко от границы зафиксировано появление военного корабля России. Об этом сообщается в твиттере национальных вооруженных сил Латвии.

Отмечается, что появление корабля было зафиксировано в субботу, 6 октября.

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«В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 14 морских миль от государственной границы был зафиксирован российский военный корабль класса «Стерегущий», — говорится в сообщении национальных вооруженных сил.

Ранее Латвия заявила о приближении к границам российской подлодки.