Российскую подлодку назвали самым грозным противником флота США

Издание The National Interest назвало российскую подводную лодку «Казань» самым опасным противником для американского флота.

«Мы столкнемся с суровым потенциальным противником. Достаточно только взглянуть на «Северодвинск», — заявил контр-адмирал Дэйв Джонсон, имея ввиду предшественника «Казани».

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Действующий главнокомандующий силами ВМС США в Европе Джеймс Фогго также отметил, что расходование ресурсов и параллельное развитие ВМФ России показывает, что основные усилия по исследованию и развитию были направлены на укрепление подводного флота страны. Несмотря на это, отметил он, у Запада сохраняется асимметричное преимущество в этой сфере.

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