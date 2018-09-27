Медведев назвал паранойей идею о военном использовании Россией финских объектов

Российский премьер Дмитрий Медведев во время пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Юхой Сипиля ответил на вопрос об использовании Россией вертолетных площадок в финском архипелаге. Об этом сообщает Yle Uutiset.

Вопрос был вызван расследованием, связанным с компанией Airiston helmi. В деле фигурирует гражданин России. Компания занимается управлением недвижимостью и, по данным финских СМИ, якобы пыталась добиться разрешения на место, где могли бы садиться российские вертолеты.

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По словам Медведева, связанное с компанией расследование является внутренним делом Финляндии. Российская сторона не намерена в него вмешиваться, но при необходимости готова оказать помощь. При этом премьер подчеркнул, что идея об использовании вертолетных площадок является «параноидальной».

Ранее в российском посольстве в Финляндии проинформировали о задержании россиянина в связи с расследованием об отмывании денег.