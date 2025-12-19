В России оценили физическую и интеллектуальную форму Путина

Зюганов: Путин находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам после прямой линии с президентом России, что глава российского государства Владимир Путин находится в прекрасной физической и интеллектуальной форме. Его слова приводит РИА Новости.

«Он производит хорошее впечатление, с точки зрения физической и интеллектуальной — в прекрасной форме», — сказал политик.

Зюганов пояснил, что российский лидер на вопросы отвечал «спокойно» и «уверенно».

«Полностью владеет обстановкой на фронте и уверенно отстаивает ту позицию, которая сформулирована Советом безопасности», — добавил он.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

