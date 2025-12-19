Набиуллина назвала иск к Euroclear своевременным

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что иск к бельгийскому депозитарию Euroclear является своевременным, причины этого «уместно будет раскрыть позже». Ее слова приводит ТАСС.

«Почему мы подали иск сейчас, а не раньше? На то были свои обстоятельства, о которых будет уместно говорить позже. А что будет дальше, как будет исполняться решения суда — это будет определено после вступления решения суда в законную силу», — отметила Набиуллина.

15 декабря в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к Euroclear на 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

18 декабря премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие российских активов может спровоцировать контрмеры со стороны Москвы, а частности, конфискацию активов Euroclear, которая станет «финансовым кошмаром» и приведет к краху этого института.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.