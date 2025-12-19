На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пообещал обсудить систему профориентации ветеранов СВО

Путин заявил, что обсудит с Минобороны систему профориентации ветеранов СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с министерством обороны РФ и фондом «Защитники отечества» совершенствование системы профориентации ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Обязательно поговорим и с Минобороны, и с фондом «Защитники отечества», и с Минтрудом», — сказал глава государства в ходе встречи с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы «Итоги года с Владимиром Путиным», говоря о совершенствовании системы профориентации ветеранов СВО.

10 декабря Путин заявил во время прямой линии, что у героев СВО большой потенциал для работы на гражданской службе. Вместе с тем он подчеркнул, что государство должно поддерживать участников и ветеранов спецоперации, которые хотят реализовать себя на гражданской службе.

Также российский лидер отметил, что после программы «Время героев» многие бойцы стали губернаторами, работают в министерствах, администрации президента, крупных компаниях, и у них все получается.

2 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство России подготовило план, который поможет ветеранам специальной военной операции в поиске работы или получении новой профессии. По его словам, реализация этого плана должна помочь бойцам не просто найти работу, но и повысить уровень своих навыков и компетенций или даже получить новую профессию.

Ранее Путин назвал желание большинства бойцов СВО.

