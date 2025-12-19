На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая американка была найдена «выброшенной» в инвалидной коляске в Мексике

Пропавшую американку нашли выброшенной на дороге в Мексике
В Мексике была обнаружена пожилая женщина, числившаяся пропавшей на протяжении нескольких месяцев. Ее нашли «выброшенной» в инвалидной коляске на грунтовой дороге в штате Тамаулипас, примерно в 320 километрах от дома в США, пишет The Sun.

Речь идет о Нильде Пералес Рамос, которой, по предварительным данным, около 90 лет. Экстренные службы получили анонимное сообщение 17 декабря о человеке без сознания возле сельской дороги в городе Матаморос. Прибывшие на место парамедики мексиканского Красного Креста обнаружили женщину, находившуюся в инвалидной коляске без какого-либо укрытия и под дождем и на холоде.

По оценке медиков, пострадавшая находилась в состоянии сильной седации, с признаками гипотермии и тяжелого обезвоживания. Ей была оказана неотложная помощь, после чего женщину доставили в генеральную больницу Матамороса имени доктора Альфредо Пумарехо, где она продолжает находиться под наблюдением врачей.

Директор больницы Херардо Гарсия Салинас сообщил, что пациентка пришла в сознание и смогла назвать свое имя. Она рассказала, что родом из города Ларедо, штат Техас, и заявила, что у нее нет близких родственников.

Позднее власти установили, что друзья и родственники в Ларедо разыскивали женщину на протяжении пяти месяцев. По имеющейся информации, 12 июня Нильда пересекла границу с Мексикой и позже была госпитализирована. После этого связь с ней была утрачена.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют, был ли у женщины официальный опекун и при каких обстоятельствах она оказалась брошенной на улице. Предварительные данные, полученные следствием, указывают на возможное воздействие неизвестного вещества. Какое именно средство было применено, пока не установлено.

Ранее в США нашли живой женщину, которая 42 года числилась пропавшей3.

