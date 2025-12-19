Глава СК затребовал доклад после жалобы жительницы Ленобласти Путину

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела после обращения жительницы Ленинградской области на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным из-за деятельности застройщика многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Речь идет об инциденте, который описала жительница Всеволожска в Ленинградской области. Женщина рассказала о противоправных действиях застройщика многоквартирного дома, который снял деньги со специального счета за квартиру, но дом не был введен в эксплуатацию.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и халатности.

Бастрыкин направил соответствующее обращение руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области. При этом ответственность за ход и результаты расследования взял на себя центральный аппарат ведомства.

До этого президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что правительству давалось поручение не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. По его словам, мера действовала на территории страны достаточно долго.

Ранее риелтор рассказал, как «схема Долиной» повлияла на вторичный рынок жилья.