В России прокомментировали заступление «Орешника» на боевое дежурство в Белоруссии

Депутат Колесник объяснил причину размещения «Орешника» в Белоруссии
Владимир Федоренко/РИА Новости

Размещение российской системы баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории Белоруссии обусловлены приближением к границам Евросоюза (ЕС). Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Запад постоянно угрожает России войной, блокировкой Калининградской области и не верит, что РФ может ответить и нанести удар по объектам на территории Евросоюза, если оттуда что-то прилетит.

«Поэтому мы приблизились к границам. Союзники наши готовы за себя постоять. Нас с Белоруссией связывает союзный договор. Если вдруг какие-то нападки на Белоруссию будут, а Польша неоднократно об этом заявляла, получат по полной», — отметил Колесник.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в стране. По словам главы государства, к дежурству приступила «не одна машина», однако уточнять их число он не стал.

Лукашенко опроверг информацию о размещении комплекса в районе Слуцка, подчеркнув, что местоположение «Орешника» сообщать не намерен. При этом, по его словам, распространяемая информация о дислокации комплекса является «полным вымыслом».

Ранее Зеленский признал неуязвимость «Орешника».

