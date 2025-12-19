Водитель в Домодедове наехал на гаишника и был обстрелян

В Подмосковье полицейские обстреляли авто, водитель которого наехал на инспектора

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который сбил инспектора и пытался скрыться. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на трассе А-107. Инспекторы попытались остановить подозрительный автомобиль, однако водитель не подчинился их требованиям, наехал на одного из полицейских и попытался скрыться.

«Во время погони находившийся за рулем иномарки мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу другим участникам движения. Сотрудник Госавтоинспекции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колесам машины. В результате она остановилась, правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнила Волк.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина был ранее лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Нарушитель задержан. В настоящее время полиция решает вопрос о привлечении его к ответственности — как административной, так и уголовной.

Telegram-канал «МК: срочные новости» уточняет, что погоня со стрельбой произошла в городском округе Домодедово.

