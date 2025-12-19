На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель в Домодедове наехал на гаишника и был обстрелян

В Подмосковье полицейские обстреляли авто, водитель которого наехал на инспектора
true
true
true
close
МВД России

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который сбил инспектора и пытался скрыться. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на трассе А-107. Инспекторы попытались остановить подозрительный автомобиль, однако водитель не подчинился их требованиям, наехал на одного из полицейских и попытался скрыться.

«Во время погони находившийся за рулем иномарки мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу другим участникам движения. Сотрудник Госавтоинспекции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колесам машины. В результате она остановилась, правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции», — уточнила Волк.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина был ранее лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Нарушитель задержан. В настоящее время полиция решает вопрос о привлечении его к ответственности — как административной, так и уголовной.

Telegram-канал «МК: срочные новости» уточняет, что погоня со стрельбой произошла в городском округе Домодедово.

Ранее в Новороссийске самокатчик сбил женщину, выходившую из магазина, и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами