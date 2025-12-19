Журналист подарил Путину «Сердце Азии»

Журналист газеты «СССР» Шамсудин Бобоев в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подарил ему сборник стихов о Персии и Таджикистане «Сердце Азии».

«Здесь [собраны произведения] начиная от самого Жуковского… и до нашего времени. Мы собрали антологию лучших русских поэтов, которые восхваляли Персию, Таджикистан, здесь в основном Таджикистан. Это я вам дарю. Вы очень любите это», — сказал представитель СМИ.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира. Мероприятие продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что не собирает материалы для написания мемуаров.