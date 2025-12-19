Кремль показал работу переводчиков на прямой линии

Кремль показал видео работы переводчиков на «Итогах года» с Путиным

Пресс-служба Кремля показала кадры работы переводчиков на «Итогах года» с президентом России Владимиром Путиным. Они опубликованы в официальном Telegram-канале.

«За кадром «Итогов года»: 4,5 часа синхронного перевода позади», — сказано в сообщении.

На видео двое мужчин сидят в небольшой комнате в специальной гарнитуре и переводят выступление главы государства.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался, что для него 2025 год начался будто недавно.