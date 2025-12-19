Власти Киева приняли решение снести еще ряд объектов, связанных с общей с Россией историей. Среди них — памятник писателю Михаилу Булгакову, монумент поэтессе Анне Ахматовой и памятный знак «Киев — город-герой», сообщили в пресс-службе администрации столицы Украины.

«На пленарном заседании Киевсовета депутаты поддержали решение об устранении из публичного пространства столицы 15 объектов и отдельных элементов, связанных с историей и символикой российской и советской политики», — сказано в сообщении.

В нем говорится, что в городе также будут демонтированы монумент композитору Михаилу Глинке, памятный камень в честь 100-летия со дня рождения Ленина и мемориальная доска в честь композитора Петра Чайковского. Кроме того, будет видоизменен памятник воинам-освободителям в Печерском районе украинской столицы: русскоязычный текст заменят на украинский, дату 1941-1945 — на 1939-1945, термин «Великая Отечественная война» — на «Вторая мировая война».

11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал невменяемой отмену властями Украины русских художников, ученых, писателей, композиторов, представителей императорской династии Романовых, а также Полтавской и Бородинской битв.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т. д.

Ранее министерство культуры Украины отчиталось об итогах десяти лет декоммунизации.