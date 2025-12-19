Бездомный целый год собирал бутылки и пожертвовал доход матерям-одиночкам

В Германии бездомный пожертвовал €200 в фонд матерей-одиночек

Бездомный из Штутгарта пожертвовал €200, заработанные на сдаче бутылок, одинокой матери перед Рождеством. Об этом пишет Bild.

Мужчина, представившийся как «Швальбе» («ласточка» по-немецки — прим. ред.), передал в Католическую женскую социальную службу (SkF) рукописное письмо и конверт с деньгами.

Он пожелал остаться анонимным и попросил направить сумму матерям-одиночкам, «чтобы они могли устроить замечательный праздник».

«Этот жест глубоко трогает нас и показывает, что истинная щедрость не знает границ. Это пожертвование оставляет нас безмолвными и благодарными», — сказала сестра Никола Мария, принявшая пожертвование.

Деньги передали женщине из восточной части Штутгарта. У нее есть ребенок, отец которого не признает отцовство. В организации отметили, что помощь пришла вовремя.

Как сообщается, чтобы собрать €200, Швальбе пришлось сдать около 2500 бутылок, за каждую из которых дают по 8 центов.

