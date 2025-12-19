На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции

112: cамолет Шарм-эш-Шейх — Владикавказ экстренно сел в аэропорту Антальи
Global Look Press

Самолет, направлявшийся из египетского города Шарм-эш-Шейх во Владикавказ, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкой Антальи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, речь идет о рейсе U6 1830. Воздушное судно село в турецком аэропорту из-за пассажира, которому стало плохо. Медики осмотрели больного прямо в салоне и доставили его в медучреждение.

«По словам очевидцев, пассажиры рейса собрали средства, чтобы он потом смог вернуться домой и при необходимости заплатить за медицинские услуги», — говорится в сообщении.

В первой половине декабря медсестра-анестезист из Якутии спасла женщину, которой стало плохо на борту самолета. Инцидент произошел во время перелета из Иркутска в Санкт-Петербург. Суугунай Сарыада, которая уже 30 лет трудится в сфере здравоохранения, услышала крики пассажиров и поняла, что помощь требуется женщине — та внезапно упала в обморок и начала синеть. Она попросила у бортпроводниц аптечку и кислород. Медсестра поставила два укола и стабилизировала состояние пациентки.

Ранее Рейс из Минска в Анталью сел в Саратове из-за плохого самочувствия нескольких пассажиров.

