Пермский людоед Малышев пришел в поликлинику и умер

В Перми в поликлинике скончался известный маньяк-людоед Михаил Малышев. Об этом сообщает kp.ru.

Это случилось в лечебном учреждении в микрорайоне Закамск, когда он пришел на прием к терапевту. В фойе Малышеву стало плохо, он упал на пол и, по словам очевидцев, скорее всего, потерял сознание. К нему подбежали врачи, пытались реанимировать, но безуспешно.

По данным kp.ru, Малышев умер из-за цирроза печени.

В октябре в квартире людоеда, отсидевшего 23 года, нашли тело человека. Инцидент произошел в Кировском районе города.

По информации Ural Mash, в квартире людоеда умер сосед. Медиков вызвал сам хозяин квартиры. По предварительным данным, гостю стало плохо во время распития алкоголя.

Малышев в конце 90-х годов съел двоих человек, его подозревали в еще восьми подобных эпизодах. В колонии мужчина провел 23 года. Вернувшись в свою квартиру, он якобы устроился сторожем в приют для собак.

Ранее психиатры стабилизировали состояние самого известного людоеда СССР.