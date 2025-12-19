На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пролетела несколько метров»: самокатчик снес женщину на тротуаре и попал на видео

В Новороссийске самокатчик сбил женщину на тротуаре и попал на видео
В Новороссийске самокатчик на тротуаре сбил женщину, выходившую из магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «112» и публикует видеозапись инцидента.

«Инцидент случился позавчера на улице Видова, когда дама выходила с покупками из магазина. Как только она ступила на тротуар, в спину ей на полной скорости влетел лихач в темных очках. Она пролетела несколько метров», — отмечается в публикации.

Затем пострадавшая упала на тротуар, ударилась головой и потеряла сознание. Ей на помощь пришли продавцы магазина, которые вызвали скорую помощь. Женщину госпитализировали.

Также стало известно, что Госавтоинспекция в выходные, с 19 по 21 декабря 2025 года, проведет сплошные проверки водителей на российских дорогах.

Ранее в Москве перекрыли Садовое кольцо.

