Народная артистка потребовала отправлять мошенников в океан без лодок

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала очистить общество от мошенников. Ее цитирует издание «Абзац».

Семина возмутилась тому, почему всех мошенников не могут найти.

«Их надо ссылать в [Северный] Ледовитый океан без лодок. Пускай там плавают. Очищайте общество», — требует звезда «Вечного зова».

По мнению артистки, жители страны сейчас беспомощны, беззащитны перед мошенниками и находятся в недоумении.

В особенной опасности, подчеркнула 87-летняя Семина, пожилое поколение, поскольку является особенно доверчивым.

Накануне стали известны детали мошенничества с внуком актрисы Татьяны Васильевой. По данным Shot, мошенники запугали 15-летнего подростка угрозами, что его родителей могут посадить в тюрьму за 1,5 млн рублей, якобы ушедших с их счетов «на финансирование ВСУ». Гриша отдал мошенникам 360 тысяч рублей, отложенные на Новый год и на ремонт.

Ранее российский школьник исчез с картами родителей и едва не оставил их без накоплений.