На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Народная артистка потребовала отправлять мошенников в океан без лодок

Актриса Семина призвала очистить общество от мошенников
true
true
true
close
Кинокомпания «Русское»

Народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала очистить общество от мошенников. Ее цитирует издание «Абзац».

Семина возмутилась тому, почему всех мошенников не могут найти.

«Их надо ссылать в [Северный] Ледовитый океан без лодок. Пускай там плавают. Очищайте общество», — требует звезда «Вечного зова».

По мнению артистки, жители страны сейчас беспомощны, беззащитны перед мошенниками и находятся в недоумении.

В особенной опасности, подчеркнула 87-летняя Семина, пожилое поколение, поскольку является особенно доверчивым.

Накануне стали известны детали мошенничества с внуком актрисы Татьяны Васильевой. По данным Shot, мошенники запугали 15-летнего подростка угрозами, что его родителей могут посадить в тюрьму за 1,5 млн рублей, якобы ушедших с их счетов «на финансирование ВСУ». Гриша отдал мошенникам 360 тысяч рублей, отложенные на Новый год и на ремонт.

Ранее российский школьник исчез с картами родителей и едва не оставил их без накоплений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами