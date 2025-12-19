Мужчина не выжил во время сеанса в массажном кресле в московском ТРК

РЕН ТВ: в Москве мужчина не выжил во время сеанса в массажном кресле

В Москве мужчина почувствовал себя плохо в массажном кресле и не выжил. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 19 декабря в торгово-развлекательном комплексе «Афимолл Сити». Мужчина сел в массажное кресло и во время сеанса его самочувствие внезапно ухудшилось. Сотрудники заведения вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти мужчину не удалось.

До этого в Красноярском крае 46-летний мужчина не выжил во время купания в проруби. Отмечается, что он не соблюдал необходимых правил безопасности. Прыгну в воду, выплыть обратно он уже не смог.

Ранее в российском селе мужчина не выжил в пожаре, начавшемся из-за подгоревшей еды на плите.