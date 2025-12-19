На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина рассказала, что попросила у Деда Мороза на Новый год

Набиуллина загадала Деду Морозу на Новый год инфляцию в 4%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сообщила, что загадала Деду Морозу инфляцию в 4%. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы действительно пришли к тому, что инфляция существенно замедлилась, экономика переходит к сбалансированным темпом роста. Да, и на следующий год хотелось бы, чтобы мы не просто коснулись 4%-ной инфляции, а устойчиво достигли ценовой стабильности», — заявила она.

Глава регулятора добавила, что хотела бы видеть российский бизнес и граждан, которые почувствуют преимущество низкой инфляции.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Центробанка, годовая инфляция в России замедлится до 4-5% в 2026 году. В Банке России ожидают, что благодаря реализуемой денежно-кредитной политике устойчивый уровень инфляции в 4% будет достигнут во втором полугодии того же года.

В прошлом году в качестве пожеланий российской экономике на 2025 год глава ЦБ загадывала сбалансированные темпы роста и замедление инфляции. При этом она говорила, что регулятор может рассчитывать не только на просьбы Деду Морозу, поскольку у Банка России есть в руках инструменты, чтобы добиться желаемого.

Ранее Путин заявил, что ЦБ должен действовать аккуратно.

