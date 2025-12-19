«Это явный пробел»: Путин об отсутствии выплат бойцам, заключившим контракт до СВО

Президент России Владимир Путин назвал неожиданностью отсутствие поддержки участников СВО, заключивших контракт до спецоперации. Об этом он заявил во время прямой линии.

«Какая-то ерунда, даже не могу в это поверить. То есть, люди заключили контракты с Вооруженными силами до начала СВО. Потом попали на СВО и на них не распространяются меры поддержки? Для меня это полная неожиданность... Ерунда какая-то. Это просто явный очевидный пробел», — добавил глава государства.

Он пообещал, вопрос о размере выплат для участников специальной военной операции (СВО), подписавших контракт до ее начала будет решен.

Кроме того, Путин заявил, что лично проконтролирует ситуацию с выплатами семьям участников специальной военной операции, взяв этот вопрос под особый контроль.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Число обращений россиян превысило 3 млн спустя четыре часа эфира, Путин ответил на 71 вопрос.

Мероприятие состоялось в Гостином дворе и продлилось 4 часа 30 минут. Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал поддержать участников СВО, желающих реализовать себя на гражданке.