Путин признался, что для него 2025 год начался будто недавно

Путин рассказал, что для него 2025 год наступил как будто две–три недели назад

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для него 2025 год начался как будто всего две или три недели назад. Это произошло во время его прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.

В ходе мероприятия у главы государства поинтересовались, какое событие текущего года ему запомнилось больше всего. Однако российский лидер затруднился с ответом.

«Какое запомнилось больше всего — даже трудно сказать. Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся две–три недели назад. Я говорю без всякого преувеличения», — сказал Путин.

Он добавил, что с начала 2025 года произошло много всего. При этом было большое количество положительных событий, подчеркнул президент.

Прямая линия с российским лидером, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась 19 декабря. Мероприятие, прошедшее в Гостином дворе в Москве, продлилось четыре часа 30 минут. Его ведущими стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

