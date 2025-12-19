Набиуллина заявила о замедлении роста цен в России

Укрепление рубля, наблюдавшееся в 2025 году, по-прежнему сдерживает инфляцию. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора, пишет ТАСС.

«Краткосрочно на курсе рубля сказываются также ожидания по геополитической ситуации. Укрепление рубля, произошедшее в этом году, еще продолжает оказывать дезинфляционное влияние, пусть уже и не столь выраженное», — подчеркнула глава Центробанка.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Центробанка, годовая инфляция в России замедлится до 4-5% в 2026 году. В Банке России ожидают, что благодаря реализуемой денежно-кредитной политике устойчивый уровень инфляции в 4% будет достигнут во втором полугодии того же года.

Регулятор также подчеркнул, что наблюдается тенденция к уменьшению отклонения российской экономики от траектории сбалансированного роста.

19 декабря ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, установив ее на уровне 16%.

