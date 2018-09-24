Песков объяснил решение о поставке в Сирию российских С-300

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем руководствовалась российская сторона при принятии решения о поставках С-300 на сирийскую территорию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, решение о поставке С-300 в Сирию не направлено против третьих стран.

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«Здесь для всех должна быть очевидна необходимость действий России по усилению обеспечения безопасности своих военных», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии ЗРК С-300. Он отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки комплекса С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась.