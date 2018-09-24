В Крыму оценили заявление Украины о создании Россией «опасных инцидентов»

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал комментарий после того, как украинская сторона обвинила Россию в создании «опасных инцидентов». Об этом сообщает RT.

По словам Гемпеля, подобные заявления нужны Украине для нагнетания напряжения.

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«Только с целью получить финансирование со стороны США и европейских стран, в том числе с целью отвлечения граждан от насущных проблем, которых становится все больше», — сказал Гемпель.

Он сравнил заявления Киева с «бряцаньем оружием и щелканьем зубами», а также подчеркнул, что российская сторона придерживается закона и международного права.

Ранее ВМС Украины пожаловались на действия российских кораблей и самолетов в Керченском проливе, обвинив Россию в создании «опасных инцидентов».