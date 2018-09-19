В Нижегородской области разбился МиГ-31

Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

Упавший самолет выполнял полет без боекомплекта.

Сообщается, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

Оба пилота катапультировались, они живы, отметили в Минобороны.

4 сентября на западе Индии в штате Раджастхан разбился МиГ-27 индийских ВВС. Судно вылетело с авиабазы в городе Джодхпур, сообщили в минобороны Индии. В результате крушения истребителя никто не пострадал. Сообщалось, что пилот успешно катапультировался. Следственная комиссия будет расследовать причину инцидента.