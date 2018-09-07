Роухани заявил об «остановке» терроризма в Сирии

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что совместными усилиями России, Ирана и Турции удалось «остановить» терроризм в Сирии. Слова иранского лидера передает РИА «Новости».

По словам Роухани, военным удалось «остановить» терроризм в Сирии, а также «значительно обуздать» его распространение по региону и миру.

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«И сегодня благодаря вышеуказанным усилиям подготовлена почва для конструктивного национального диалога в межсирийском формате», — отметил Роухани.

Также иранский лидер добавил, что в нормализации ситуации в Сирии достигнут существенный прогресс.

Ранее сообщалось, что в Тегеране начался саммит России, Ирана и Турции. Ожидается, что лидеры стран обсудят урегулирование сирийского конфликта и проведут личные встречи.