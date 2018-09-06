Путин посетит стратегические учения «Восток-2018»

Президент России Владимир Путин посетит один из этапов стратегических учений «Восток-2018», сообщает газета «Известия».

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, военные учения «Восток-2018» Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В этот раз в маневрах Вооруженных сил принимают участие военнослужащие армии Китая. Как пояснил Песков, присутствие на учениях председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.

Ранее немецкое издание Handelsblatt назвало учения «Восток-2018», которые Россия проводит совместно с Китаем, демонстрацией своей военной мощи странам НАТО.