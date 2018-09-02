В сирийском городе Маалула начали восстанавливать храм XIII века

В сирийском городе Маалула рабочие приступили к реставрации православного храма XIII века. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, полное восстановление храма займет примерно год.

Как отмечается, в настоящее время рабочие отремонтировали лестницу к звоннице.

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При этом данную церковь боевики использовали как огневую позицию.

Ранее сообщалось, что в Сирии заявили о готовности к реставрации города Хомс.

Как отмечалось, реставрация и восстановление исторического центра города Хомс начнется в этом году.