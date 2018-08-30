Эксперты уличили Пентагон в сокрытии критических дефектов F-35

Эксперты некоммерческой организации Project On Government Oversight (POGO) заявили, что комиссия Пентагона по оценке проекта по созданию истребителя пятого поколения F-35 без видимых причин переквалифицировала некоторые недоработки самолета из критичных во второстепенные. Соответствующий доклад опубликован на сайте POGO.

Составители доклада напомнили, что в июне главное контрольно-бюджетное управление (GAO) отчиталось о 966 «явных недоработках» в нынешнем проекте истребителя F-35. Из них 110 были отнесены к первой категории. Такие недочеты в конструкции самолета «могут повредить надежности, безопасности или другим критическим требованиям» при эксплуатации.

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В докладе POGO говорится, что во время заседания комиссии Пентагона 19 дефектов были перемещены из первой категории во вторую. В их числе система аварийного оповещения для катапультирования пилота. Эксперты подчеркнули, что в военном ведомстве США не предложили плана по устранению как минимум 10 дефектов, которым понизили степень важности.

Составители доклада пришли к выводу, что таким образом руководители проекта хотят скрыть критические недочеты перед тем, как будет принято решение о серийном производстве истребителя — это должно произойти в октябре 2019 года.

Ранее издание Daily Beast рассказывало об искажении результатов испытания в пользу истребителя F-35.