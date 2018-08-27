Тихоокеанский флот провел ракетные стрельбы в Охотском море

Корабли и береговые расчеты Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений успешно поразили семью крылатыми ракетами учебные надводные цели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

По данным пресс-службы, в корабельную ударную группу, которая участвовала в учениях, вошли ракетный крейсер «Варяг», малые ракетные корабли «Разлив» и «Мороз», а также атомный ракетный подводный крейсер «Томск». Помимо них в стрельбах принимали участие расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион».

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Отмечается, что учебные ракетные стрельбы по двум дрейфующим судам-мишеням были нанесены ракетами «Вулкан», «Гранит», «Малахит» и «Оникс». Удар осуществлялся из акватории Охотского моря и с побережья Камчатки.

Также в пресс-службе рассказали, что дистанция до целей составляла от 250 до 500 км. По данным «объективного контроля» все семь запущенных ракет поразили мишени.

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