Шойгу назвал три направления оценки боеготовности ВС России

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Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал проходящую в России внезапную проверку боеготовности российских вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Шойгу, действия войск оценят три рабочие группы. Две из них проверят органы военного управления Восточного и Центрального округов, а третья оценит мобилизационное развертывание войск. Министр заявил, что проверка боеготовности продлится пять дней.

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«Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что в военных округах были проведены внезапные командно-штабные тренировки, а на Северном флоте состоялась внезапная проверка. Также он поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать о проводимой внезапной проверке военных атташе иностранных государств.

Ранее сообщалось, в России стартовала масштабная проверка боеготовности.