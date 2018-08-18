В ДНР испытали новый снаряд для «Чебурашки»
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) провели испытания нового осколочно-фугасно-зажигательного снаряда для реактивной системы залпового огня «Чебурашка». Кадры с испытаний опубликовал телеканал «Звезда».
По имеющимся данным, новый снаряд предназначен для уничтожения большого количества пехоты, а также легкобронированной техники. В ходе испытаний оценивалась фугасный и осколочно-зажигательный эффекты. Благодаря специальным стендам, установленным на определенном расстоянии до снаряда, определялась плотность, с которой разлетаются осколки.
Отмечается, что реактивная система залпового огня «Чебурашка» является собственной разработкой донецких специалистов. По заявлениям его создателей, дальность стрельбы составляет 9600 метров.
Ранее сообщалось, что в ДНР пригрозили Украине использованием морских «Чебурашек»