Видеопортал между Нью-Йорком и Дублином закрыли из-за неподобающего поведения прохожих

В Дублине отключили «видеопортал», связавший столицу Ирландии с Нью-Йорком, из-за неподобающего поведения жителей обоих городов, передает CNN.

«Видеопортал», представляющий собой два экрана, похожих на линзы, с круглосуточной видеосвязью, но без звука, открылся 8 мая в Дублине на центральной улице О'Коннелл-стрит и на Пятой авеню в Нью-Йорке. По задумке создателя скульптур, литовского художника Бенедиктаса Гилиса, жители городов должны были общаться между собой в режиме реального времени.

«Проект Portals воплощает идею инклюзивности, объединяет технологии, инженерию и искусство, сближает людей по всему миру и позволяет им выйти за пределы привычного круга общения и культурного опыта. Я призываю дублинцев и гостей города прийти и пообщаться со скульптурой, а также выразить ирландский прием и доброжелательность городам по всему миру», — заявил в день открытия инсталляции глава Дублина, целью проекта он назвал расширение глобальных связей.

За время работы портала нью-йоркцы и дублинцы устраивали танцевальный батл, играли в «Камень, ножницы, бумага», разворачивали плакаты с дружелюбными пожеланиями и просто обменивались приветствиями, но некоторые приходили к порталу, чтобы устроить политическую акцию или обнажиться. Так, модель OnlyFans из Нью-Йорка продемонстрировала на камеру грудь. Девушка призналась, что сделала это «из мести», после того, как житель Дублина напомнил жителям Нью-Йорка о трагедии 11 сентября, показав фото уничтоженных террористами небоскребов.

Решение о закрытии «видеопортала» приняли власти Дублина и отключили его 14 мая. Тем не менее в Portals.org отметили, что «подавляющее большинство людей, взаимодействующих с дублинским порталом, вели себя подобающим образом». Нью-йоркские партнеры проекта также заявили о редкости скандальных выходок прохожих. Сейчас в обоих городах работают над «дополнительными решениями по ограничению подобного поведения во время трансляции».

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