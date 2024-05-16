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В Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности

Гладков: на всей территории Белгородской области отменен сигнал опасности

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Shutterstock/Ireshetnikov54

На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До того вечером 15 мая по сообщению министерства обороны РФ силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью две французские авиабомбы Hammer. В результате неудавшейся попытки бомбардировки никто не пострадал.

В свою очередь, Вячеслав Гладков сообщал, что боевые беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три поселка в Белгородской области. Под удар попали села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе, а также село Цаповка Борисовского района. Были повреждены несколько машин, посечены заборы, выбиты окна. Никто из людей не пострадал.

15 мая стало известно, что в самом Белгороде начнут уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы. Об этом власти предупреждали жителей.

Ранее сообщалось, что многоэтажку, пострадавшую от взрыва в Белгороде, могут полностью расселить.

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