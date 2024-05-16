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Чемпион мира дал прогноз на выступление «Автомобилиста» и «Трактора»

Экс-хоккеист Терещенко: «Автомобилист» и «Трактор» продолжат успешно выступать

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Александр Кондратюк/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист, чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что екатеринбуржский «Автомобилист» и челябинский «Трактор» не случайно удачно выступили в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги и продолжат удачно играть в новом.

«Игра «Автомобилиста» и «Трактора», это не сезонный всплеск. Полагаю, стоит ожидать от этих команд таких же хороших выступлений в следующем сезоне. Единственное, что может как-то помешать, это тренерская чехарда в Челябинске, но тут еще неизвестно, как все обернется. «Автомобилист» же более планомерно развивается. Они немного закрутили гайки иностранцам, Мэйсеку и Да Косте, переподписали их. Также хорошо, что оставили Николая Заварухина», — приводит слова Терещенко Legalbet.

Терещенко считает, что у обеих команд достаточно потенциала, чтобы развиваться и дальше. В завершившемся сезоне «Трактор» под руководством Алексея Заварухина вышел в полуфинал КХЛ, обыграв по дороге московское «Динамо» (4-0), но уступил в серии за выход в финал всухую «Локомотиву» из Ярославля (0-4). По окончании сезона руководство «Трактора» назначило главным тренером канадца Бенуа Гру, работавшего с фарм-клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» из НХЛ, предложив российскому тренеру поработать с фарм-клубом «Трактора», от чего он отказался.

«Автомобилист» Николая Заварухина также вышел в полуфинал, выбив из борьбы санкт-петербургский СКА и проиграв будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».

Ранее сборная США сенсационно проиграла Словакии на чемпионате мира.

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