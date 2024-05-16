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Президент России прибыл с визитом в Китай

Путин прибыл с государственным визитом в КНР

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

В аэропорту российского лидера встретила рота почетного караула. После торжественной церемонии встречи кортеж президента России в сопровождении отряда мотоциклистов направился в город.

Государственный визит продлится два дня. 16 мая Путин будет находится в Пекине, а на следующий день отправится в Харбин, административный центр граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, программа первого дня будет очень насыщенной. Встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина пройдет в узком и расширенном составах. Затем они пообщаются в неформальной обстановке.

Кроме того, Путин встретится с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

До этого сообщалось, что на Западе связали визит Путина в Китай с противодействием гегемонии США.

Ранее Путин заявил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего в истории уровня и продолжают укрепляться.

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