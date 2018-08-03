СМИ: Индия возобновляет испытания истребителя Tejas

Власти Индии намерены приступить к полномасштабным испытаниям военно-морской версии истребителя собственной разработки Tejas. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

По данным издания, в ближайшие пять месяцев прототип военно-морского Tejas проведет несколько посадок на палубу индийского авианосца Vikramaditya.

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Как отмечается, полномасштабные испытания самолета планируются в 2019 году.

Ранее сообщалось, что индийские власти намерены отказаться от создания истребителя пятого поколения совместно с Россией.

Как отмечается, в Индии заявили о наличии всех необходимых технологий для создания собственного истребителя пятого поколения.