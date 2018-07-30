National Interest оценил модернизацию российского Т-80

Журнал The National Interest рассказал о российском танке Т-80.

По данным издания, Т-80 хорошо подходит для российского климата в отличии от Т-72 и Т-90.

Как отмечается, условия работы экипажа Т-80 при низких температурах значительно комфортнее.

По мнению экспертов, Т-80 еще рано списывать со счетов, несмотря на появление платформы «Армата».

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Ранее сообщалось, что СМИ назвали «самым худшим кошмаром наяву для НАТО» российские противотанковые управляемые ракеты.

Как отмечалось, Россия оказалась «впереди всего мира» по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам предназначенным для противотанковых управляемых ракет.