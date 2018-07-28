Арабская коалиция нанесла удары по аэропорту и авиабазе столицы Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла шесть ударов по международному аэропорту и авиабазе на севере Саны, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве обороны в Сане.

«Авиация коалиции нанесла шесть последовательных ударов по авиабазе Эд-Дильми и международному аэропорту Саны на севере столицы», — заявил источник.

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Он добавил, что бомбардировка с воздуха проходит на фоне большого количества других ударов ВВС коалиции, за последние часы были нанесены около 50 ударов по провинциям Ходейда,Хадджа, Амран, Саада и Райма.

Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную по городу Джизан на юго-западе страны с территории хуситов в Йемене.