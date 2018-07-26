FP: Россия играет серьезную роль в предотвращении конфликта Израиля и Сирии

Россия играет серьезную роль в предотвращении конфликта между Израилем и Сирией, пишет Foreign Policy.

На этой неделе Израиль сбил сирийский истребитель — впервые с 2014 года, отмечает издание. Это не означает, что Сирия и Израиль готовы вести войну. Израильские военные не заинтересованы в конфликте на сирийской границе, эпицентр напряженности располагается вдоль сектора Газа, говорится в материале.

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Тем не менее, президент Сирии Башар Асад прекрасно знает, что его силы не смогут противостоять силам Израиля, который занимает восьмое место в мире по мощности после Франции и Японии.

Израиль менее озабочен Сирией, нежели Ираном, которые вместе с Россией и группировкой «Хезболла» помогли сирийскому лидеру одержать явную победу над повстанцами.

Израиль рассчитывал, что Москва будет способствовать уходу иранских военных сил на территории САР и координирует свои операции с российскими властями.

FP отмечает, что США не играют такой роли, как Россия, в усилиях Израиля по вытеснению иранцев из cирийского конфликта. Израиль, как и весь регион, признает, что в настоящее время Москва является «арбитром Ближнего Востока».

Ключ к миру вдоль Голанских высот принадлежит России, а не Соединенным Штатам, констатирует Foreign Policy.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля атаковала выпустившую две ракеты из Сирии установку. Позже израильские СМИ пояснили, что истребитель Су-22, принадлежавший армии Сирии, 24 июля был сбит противоракетным комплексом Patriot под командованием капитана Ор Нааман.