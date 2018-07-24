Глава Пентагона рассказал о сотрудничестве с Россией по Сирии
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон пока не планирует предпринимать дополнительных действий в рамках сотрудничества с Москвой в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, США готовы углубить сотрудничество с Россией по Сирии после того, как президент США Дональд Трамп или госсекретарь Майк Помпео примут соответствующее решение.
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Он также добавил, что в настоящее время Россия и США не координируют свои действия по Сирии.
Однако, Мэттис подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжаем работу по предотвращению конфликтов в САР.
Ранее сообщалось, что в Минобороны России заявили об отсутствии оснований для дальнейших операций США в Сирии.