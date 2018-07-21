Россия доставила в Сирию более 40 тонн гумпомощи

Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил с французского аэропорта «Шатору» на аэродром Хмеймим в Сирии 44 т гуманитарного груза для помощи гражданскому населению. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

По данным пресс-службы, на борту самолета находились медицинские препараты и оборудование для оказания неотложной помощи, одежда, палатки, а также некоторые бытовые предметы.

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«Доставленные медикаменты и предметы первой необходимости... будут переданы для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что доставка гуманитарной помощи осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» ВКС России при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии и представителей Сирийского Арабского красного полумесяца.

Ранее сообщалось, что российские и французские военные совместно доставят гуманитарную помощь в Сирию.