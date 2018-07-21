Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Сирию

В российском МИД заявили, что Россия и Франция совместно доставят гуманитарную помощь в Восточную Гуту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, Россия обеспечит доставку грузов в САР из Франции.

Как отмечается, сопровождение грузов будет осуществляться в соответствии с правилами ООН, при поддержке России.

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При этом в груз входит медпомощь для 500 тяжелораненых человек.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что российские военные врачи провели гуманитарную акцию в пригороде Дамаска.

Как отмечалось, медики провели прием в населенном пункте Ялда, который недавно был освобожден от боевиков.