В ХАМАС подтвердили прекращение огня с Израилем

Официальный представитель палестинского военизированного движения ХАМАС Фаузи Бархум подтвердил прекращение огня с Израилем. Об этом сообщается на сайте организации.

По его словам, «усилия многих сторон позволили вернуться к затишью и остановить эскалацию».

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Он также поблагодарил Египет за посредничестве в достижении договоренности с Израилем.

Ранее палестинские группировки сектора Газа сообщили о том, что достигли договоренности с Израилем о прекращении огня, после суток обстрела.