Порошенко пригрозил изоляцией шантажирующим Украину

Президент Украины Петр Порошенко пригрозил изоляцией тем, кто шантажирует Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, другим странам не стоит «разговаривать с Украиной на языке шантажа».

Он также подчеркнул, что «шантажисты сами окажутся в изоляции».

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Порошенко также добавил, что никто не сможет помешать Киеву вступить в НАТО.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в ближайшие десять лет НАТО не будет рассматривать вопрос вступления страны в альянс.

По его словам, проблемой вступления в НАТО для Украины станет несоответствие украинской военной техники стандартам блока.