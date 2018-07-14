Порошенко пригрозил изоляцией шантажирующим Украину
Президент Украины Петр Порошенко пригрозил изоляцией тем, кто шантажирует Киев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, другим странам не стоит «разговаривать с Украиной на языке шантажа».
Он также подчеркнул, что «шантажисты сами окажутся в изоляции».
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Порошенко также добавил, что никто не сможет помешать Киеву вступить в НАТО.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в ближайшие десять лет НАТО не будет рассматривать вопрос вступления страны в альянс.
По его словам, проблемой вступления в НАТО для Украины станет несоответствие украинской военной техники стандартам блока.