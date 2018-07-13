Истребители Южной Кореи и Японии сопровождали ракетоносцы России

Министерство обороны России сообщило, что истребители Республики Корея и Японии сопровождали два ракетоносца Ту-95МС ВКС России, которые выполняли плановый полет над Японским и Желтым морями, передает РИА «Новости».

В министерстве сообщили, что стратегические ракетоносцы российских Воздушно-космических сил выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана.

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«На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-15, F-16 ВВС Республики Корея, а также F-2A ВВС Японии», — сказали в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что ВВС НАТО восемь раз перехватили российские самолеты над Прибалтикой.