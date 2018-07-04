Глава МИД Испании ответил Трампу на призыв увеличить военные расходы

Министр иностранных дел, Европейского союза (ЕС) и международного сотрудничества Испании Жозеп Боррель заявил, что испанские власти эффективно тратят деньги на оборонные расходы. Ответ чиновника приводит издание Europapress.

Ранее сообщалось, что Трамп написал письма лидерам стран-участниц НАТО с призывом увеличить оборонные бюджеты.

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«Мы единственная страна в Европейском Союзе, которая участвовала во всех военных операциях ЕС. То есть, мы тратим меньше, чем требуют стандарты НАТО, но очень эффективно», — ответил Жозел на призыв Трампа.​

Министр отметил, что армия Испании принимает участие во всех миссиях НАТО с привлечением всех родов войск. По его словам, так поступают редкие страны Североатлантического альянса. Также Жозел подчеркнул, что из 29 стран НАТО только пять тратят на оборону более 2% ВВП.