Профильный совет правительства Индии одобрил закупки С-400

Совет по оборонным закупкам правительства Индии одобрил приобретение у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийские СМИ.

Отмечается, что в четверг, 28 июня, совету удалось урегулировать «небольшие расхождения», которые возникли в ходе переговоров с российской стороной.

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«Контракт на поставку С-400 теперь будет направлен в министерство финансов на одобрение и в правительственный комитет по безопасности, возглавляемый премьер-министром, для получения финального разрешения», — заявил источник издания The Times of India.

Ранее высокопоставленный источник в Минобороны Индии назвал приобретение ЗРК С-400 у России «почти решенным делом».